Головний онкогінеколог України Людмила Воробйова: Рак на ранній стадії виліковується в 100 відсотках випадків

В рамках інформаційної кампанії за проектом «Рак виліковний» добродійний фонд Ріната Ахметова надає ексклюзивне інтерв`ю з головним онкогінекологом України професором Людмилою Іванівною Воробйовою: про проблему онкологічної захворюваності, онкологічну патологію, симптоми і методи діагностики і лікування, психологічний чинник.

Щорічно в Україні виявляють близько 160 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, з них 16 тисяч – онкогінекологічна патологія. Онкопатологія характеризується високою захворюваністю і високими показниками смертності до року з моменту встановлення діагнозу. В одній третині випадків рак виявляють у запущеному стані. Про проблеми онкогінекологічної галузі розповідає головний онкогінеколог Міністерства охорони здоров`я України, професор Людмила ВОРОБЙОВА.

Людмила Іванівна, наскільки актуальна проблема онкологічних захворювань у світі і в Україні зокрема?

Найпоширеніша локалізація онкологічних захворювань в світі - це рак легенів. Щорічно виявляють близько мільйона випадків. На другому місці - рак шлунку, зниження його рівня свідчить про підвищення культури харчування в суспільстві. Далі, пухлини печінки. Це - проблема країн, що розвиваються, захворюваність складає 77 % і має пряму залежність від зростання вірусних гепатитів. До речі, Україна чітко підпадає під цю ситуацію. На четвертому місці в загальній структурі онкологічної захворюваності - рак передміхурової залози, який має щорічний приріст 3%. Це теж велика проблема. В усьому світі ростуть показники раку шкіри, що складає 25% всіх онкологічних захворювань. Тривожні показники в країнах що розвиваються - повсюди зростає рак молочної залози. Наприклад, в країнах колишнього СРСР він займає перше місце в структурі онкологічних захворювань жінок і є основною причиною смерті 40-50 літніх жінок.

Якщо говорити про ситуацію в Україні, то щорічно виявляють близько 160

тисяч нових випадків онкологічних захворювань, з них 16 тисяч – онкогінекологічна патологія. І майже близько 100 тисяч вмирає щорічно внаслідок злоякісних захворювань. Відносно онкогінекологічних захворювань, то тут ситуація надзвичайно складна і характеризується високою захворюваністю і високими показниками смертності до року з моменту встановлення діагнозу. В одній третині випадків рак виявляють в запущеному стані.

Наша країна і тут має сумне лідерство?

Не можна сказати, що в Україні найвищі показники онкологічної захворюваності, рак шийки матки (РШМ), наприклад, складає 19,6% на 100 тисяч населення, це високий, але не найгірший гірший показник. Серед європейських країн найвищий рівень захворюваності РШМ в Румунії, високий в Литві.

Яке значення має раннє виявлення онкологічної патології?

Звичайно ж, для будь-якого захворювання рання діагностика має ключове значення в подальшому лікуванні, особливо в онкології. Відомий факт, що злоякісні пухлини, виявлені на ранній стадії, а тим більше при сучасних можливостях медицини, виліковні. Тобто ефективність лікування в онкології безпосередньо залежить від ранньої діагностики. Не можна говорити, що онкологія це проблема тільки онкологів. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що здоров`я це найцінніше, що ти зобов`язаний берегти його, тому що повинен ростити дітей, піклуватися про старіючих батьків. Щорічні профілактичні огляди - це запорука виявлення передпухлинних захворювань і їх своєчасного лікування.

Показник летальності до року є інтегральним показником профілактичної роботи, складає 20,1,% тобто кожна п`ята онкогінекологічна хвора помре до року, вилікувати її не можна, вона помре. А якщо говорити про рак шийки матки, то це візуальна форма раку, яку можна побачити і вилікувати на початковій стадії в 100% випадків.

В Національному інституті раку є кабінет патології шийки матки, в якому ми оздоровили більше 100 жінок, у яких був діагностований рак шийки матки. Вони були вилікувані навіть без госпіталізації. Зараз це здорові жінки, у яких знято діагноз раку, багато хто з них вже народив дітей. Ці жінки ходять серед нас.

У нашому суспільстві не прийнято говорити вголос про перенесене онкологічне захворювання, як про що-небудь ганебне, навіть, якщо лікування було успішним.

Так, це дійсно так, ми можемо говорити про перенесений інфаркт, але ніхто не скаже, що він переніс онкологічне захворювання. Разом з тим, в Америці в телепередачах жінки відкрито розповідають про цю проблему, в глянсових журналах відомі люди відкрито говорять про перенесене захворювання. У нас проблема замовчується.

У розвинених країнах профілактичні знання прищеплюють з ранніх літ: жінка, що почала статеве життя, зобов`язана пройти тест –ПАП-мазок, або цитологічний скринінг, тобто мазок з шийки матки на клітки атипій. Виявлену дисплазію епітелію шийки матки, тобто передрак, відповідними методами лікують. Ця проблема вирішувана. Або інша ситуація: у жінки виявили кісту яєчника. Гінеколог може спостерігати хвору максимум три- чотири місяці. Зараз є багато методів (ультразвукове дослідження, пухлинні маркери), за допомогою яких можна визначити характер пухлини.

Чи може це виявити звичайне УЗД?

Так, хороший фахівець на сучасному апараті може визначити, що стінки кісти не гладкі, а є папілярні розростання, перегородки, тобто структура скоріше пухлинна, ніж кістозна і її потрібно оперувати, заздалегідь проконсультувавшись у онкогінеколога яким доступом, в якому об`ємі і в якій установі.

Багато хто не йде до онколога, тому що просто боїться, адже рак асоціюється зі словом смерть... На жаль люди, зазвичай сприймають діагноз рак, як вирок. Напевно, кожен з нас знає цю ситуацію або в своїй сім`ї, або в сім`ях знайомих. І звичайно, крім страху, іншого розуміння цієї хвороби в нашому суспільстві не існує. А, між іншим, апендицит, діагностований в першу добу після нападу, це одна ситуація, а на четверту добу - хворий може померти так само як від запущеної форми раку.

У яких регіонах країни найвищі показники онкологічних захворювань? Лідирують Південні області. Наприклад, Одеса вже багато років на першому місці щодо показників захворювання на рак шийки матки. Однозначно захворюваність вище у великих містах - Києві, Донецьку, Дніпропетровську. Там, де неблагополучна екологічна ситуація. Нижче статистика в Західних регіонах. Багато що залежить і від того, як реєструються показники. Найбільш важливим показником профілактичної роботи є смертність до року. Якщо виявлений хворий помре до року - це занедбаність. І ми його упустили, і він себе. Якщо говорити про це, то відносно раку шийки матки, лідери - Крим, Луганськ, по тілу матки - Івано-Франківськ, Миколаївська область.

На які симптоми повинна звернути увагу жінка, якщо їй може загрожувати онкологічний діагноз? Більшості онкологічних захворювань передують так звані передпухлинні стани. Це знають всі, але ранні клінічні симптоми можуть бути однакові, як для доброякісних захворювань, так і для злоякісних. І тому, щоб уникнути помилок, є спеціальні методи, за допомогою яких можна виявити таку патологію. Але для цього потрібно, щоб хвора сама прийшла в кабінет до гінеколога.

На сьогодні лікування доброякісних змін шийки матки досить актуальна проблема. Оскільки ці патологічні зміни займають 80 відсотків всіх змін на шийці матки (це фонові і передпухлинні захворювання). Досить поширене і відоме захворювання - ерозія шийки матки (ерозія в перекладі - порушення цілісності тканини). Під цією назвою криється ціла серія всіляких процесів. Наприклад, дисплазія епітелію. А це вже передпухлинний стан і воно вимагає особливого відношення.

Щорічно в Україні від раку шийки матки вмирає більше 2000 тисяч хворих...

Так, це складна проблема. Хоча на першому місці по захворюваності стоїть рак тіла матки – не тільки в Україні, Росії, але і в багатьох інших країнах Європи і Америки.

Причина в тому, що змінилася система профілактичних оглядів, яка була добре поставлена за радянських часів. Жінка не могла піти у відпустку без довідки від гінеколога, і показники онкологічних захворювань значно знизилися. Зараз же соціальні проблеми затьмарили в свідомості жінки думки про своє здоров`я. Вона більше думає, як прогодувати свою сім`ю, ніж про своє здоров`я.

Крім того, збільшилися випадки виявлення раку шийки матки у молодих жінок і навіть юних.

Що сприяє розвитку онкологічних хвороб?

Цих чинників багато - і культура харчування, і шкідливі звички, і екологічна ситуація, психологічні чинники і, нарешті, спадковість. Подивіться, як багато зараз у нас повних жінок, це повнота хвора Оскільки ожиріння викликає гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, а можливо і ризик виникнення онкологічного захворювання. Що стосується стресів, то позитивних емоцій одержуємо значно менше ніж варто було б.

Яке значення має спадковість?

Роль спадкового чинника в онкології безперечна. З анамнезу ми обов`язково з`ясовуємо, чи був рак в сім`ї, і по якій лінії - материнською, батьківською.

Адже причина розвитку раку невідома до цих пір? Але не для раку шийки матки. Тут причина - вірус папіломи людини. Минулого року німецький вчений одержав за це відкриття Нобелівську премію. Але вчені і раніше припускали, що є сексуальна причина і агент, який переносить це захворювання. Ще в кінці 19 століття, обстеживши 10 тисяч черниць, учені не виявили жодного випадку раку шийки матки.

Сексуальну освіту наші діти здобувають завдяки телевізору, поки нас немає вдома. Є дані, що 20 відсотків 12-річних дітей вже мають сексуальний досвід, в 8 класі - 25 відсотків. Як правило, це досвід негативний. Партнери міняються і інфекція, яка була в одного, благополучно переходить до інших. І на недоспілий епітелій матки потрапляє вірус і безліч інших інфекцій. Виникає запалення, воно посилюється черговим контактом і, до речі, курінням. До гінеколога звертаються пізно і в результаті - рак шийки матки у 16-18 літніх дівчаток. Але цього можна уникнути.

Які Ваші прогнози щодо зростання, а може зниження онкологічної захворюваності? На превеликий жаль, як би ми не будували нашу профілактичну роботу, у всьому світі чекають зростання онкозахворюваності. Хочу відмітити, що при тому, що захворюваність не знижується, але якщо говорити про рак шийки матки, то за останні три роки ситуація стабілізувалася. Нас радує, що за останній рік не збільшилася смертність хворих, ми стали більше діагностувати ранні випадки, краще лікувати онкологічних хворих. Ця перспектива радує. До речі, в Національному інституті раку розроблена спеціальна програма - "50 кроків боротьби з раком в Україні". Також радує те, що українській онкологічній галузі допомагають багаті люди, спонсори і меценати. Зокрема і пан Ахметов, який проникся проблемами онкологічних хворих. І дає нам можливість їх вирішувати.

4 лютого – у Всесвітній день боротьби з раком - професор Людмила Воробйова нагороджена орденом святої княгині Ольги. Поздоровляємо Людмилу Іванівну, бажаємо їй ще більше енергії, сил і здоров`я в боротьбі за життя українських жінок, Божого благословення у всіх починаннях.

Наталія Максименко