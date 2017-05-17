Червоний Хрест буде мати безперешкодний доступ до осіб, узятих під варту

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до закону України "Про попереднє ув'язнення" про забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до особам, узятим під варту" (реєстраційний номер 5574).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 із 336 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до законопроекту, представникам МКЧХ побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення безперешкодно та без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що на сьогодні законодавством визначено загальний порядок надання побачень особам, взятим під варту. Так, частиною першою статті 12 закону “Про попереднє ув’язнення” передбачено, що побачення таким особам з їх родичами або іншими особами може надавати адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин. При цьому в записці зазначається, що «доступ представників МКЧХ до зазначених осіб не є тотожним «побаченню з родичами або іншими особами».