Сьогодні ВР розгляне питання захисту прав дитини

Серед питань - захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання ратифікації низки міжнародних угод та захисту прав дитини. Читайте такожНаставництво планують визначити формою підготовки дітей-сиріт до самостійного життя Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, планується розглянути угоду між урядами України та Хорватії щодо економічного співробітництва. Серед питань, які стосуються захисту прав дитини, - забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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