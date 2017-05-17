Сьогодні ВР розгляне питання захисту прав дитини
10:12, 17 травня 2017Країна
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Серед питань - захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сьогодні ВР розгляне питання ратифікації низки міжнародних угод та захисту прав дитини / Фото: Штаб Ріната Ахметова
Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання ратифікації низки міжнародних угод та захисту прав дитини.
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Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, планується розглянути угоду між урядами України та Хорватії щодо економічного співробітництва.
Серед питань, які стосуються захисту прав дитини, - забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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