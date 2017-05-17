У 90% дітей в Україні нерівні зуби - медики

В Україні 90% дітей мають нерівні зуби, неправильний прикус та неправильні зубні дуги.

Про це під час круглого столу в УНІАН повідомила президент Асоціації ортодонтів України, головний ортодонт МОЗ України, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Інституту післядипломної освіти ім. Шупіка Мирослава Дрогомирецька.

За її словами, 15 травня у всьому світі відзначається День ортодонтичного здоров’я. Ініціатива, з якою виступає Всесвітня федерація ортодонтоів (WFO), отримала широку підтримку серед національних ортодонтичних товариств, а в багатьох країнах світу проходитимуть спеціальні соціальні заходи, скеровані на популяризацію ортодонтії.

«Ми приєдналися до цього Дня ортодонтичного здоров’я. Асоціація ортодонтів, розуміючи важливість цієї події, започаткувала не день, а тиждень ортодонтичного здоров’я, який розпочався саме 15 травня й буде тривати до 22 травня. Два місяці тому наша координаційна рада на засіданні прийняла певний напрям, під яким цього року буде проводитися діяльність нашої Асоціації, і він звучить, як ортодонтичне здоров’я дітям України», – зазначила вона.

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«Усі знають, що таке нерівні зуби, неправильний прикус – це, власне, ті основні проблеми, якими займаються фахівці-ортодонти. Що стосується ортодонтичного здоров’я, хочу розказати певну статистику: розповсюдженість патології у вигляді нерівних зубів, неправильних зубних дуг, неправильного прикусу – вона у світі становить приблизно 70%, але в Україні, згідно з нашими дослідженнями, які ми проводили в школах та дитячих садках – ми можемо говорити, що ця цифра сягає набагато вищих меж – десь 90% дитячого населення України мають зубощелепову проблему», – зауважила Дрогомирецька.