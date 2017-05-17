Діти переселенців з Криму та сходу України харчуватимуться безоплатно: у закон внесено зміни

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (№ 3459-1).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 226 народних депутатів із 347, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом у законі "Про дошкільну освіту" встановлюється, що грудним дітям та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, грудним дітям та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Нині у відповідному положенні про дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб не йдеться. Відповідні зміни вносяться і до закону "Про дитяче харчування".

Також у законі "Про загальну середню освіту" пропонується встановити, що діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабміном.

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У законі "Про професійно-технічну освіту" також враховується питання організації харчування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

Водночас і у сам закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" пропонується додати норму, згідно з якою діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому урядом.