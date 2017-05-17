ВР не змогла призначити парламентські слухання щодо демографічної кризи в Україні

Верховна Рада України не змогла ухвалили проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання" (21 червня 2017 року) (№6349).

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту постанови проголосували 156 із 325 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко зауважила, що парламент ще зможе повернутися до цього питання.

Проектом постанови передбачалося провести 21 червня в залі пленарних засідань Верховної Ради парламентські слухання на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання".

Кабінет міністрів України, згідно з постановою, має до 21 травня підготувати і подати до ВР необхідні інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали щодо тематики парламентських слухань та конкретні пропозиції до проекту їх рекомендацій, а також визначити доповідачів із зазначеного питання.

Комітет ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій повинен здійснити відповідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення проведення парламентських слухань.

Передбачається також запросити для участі в парламентських слуханнях представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, наукових установ, представників громадськості.

Як зазначається у пояснювальній записці, лише за минулий рік "чисельність населення України зменшилася на 176 тис. осіб і, за даними Держстату, на 1 січня 2017 р. становила 42 млн 584,5 тис. осіб".