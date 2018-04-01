Чим корисний шоколад?

Сьогодні не вмовкають розмови про користь шоколаду. З’являється все більше косметичних препаратів на його основі.

Практично всім подобається шоколад, але більшість обмежує його вживання побоюючись, що він шкідливий для фігури, шкіри та здоров’я. Виявляється, що в помірних дозах цей продукт є необхідним для організму.

Шоколад здатний покращити настрій. Люди, які постійно вживають його відчувають себе щасливішими та менше страждають від стресів та депресій, на відміну від тих, що відмовляють собі в ньому.

Аромат шоколаду знімає втому та роздратування, а чашка гарячого какао відновлює емоційну рівновагу.

Шоколад є прекрасним стимулятором сексуальної активності. Все завдяки двом елементам, які він містить: фенілетиламіну та триптофану. Перший виробляється організмом в період закоханості. Другий стимулює вироблення сиротиніну (гормон щастя), а тому з’являються позитивні емоції, ейфорія, піднесеність та збудженість.

Какао-боби забезпечують організм біологічно активними елементами. Вони містять вітаміни В1, В2, РР, провітамін А, калій, натрій, залізо, кальцій, рослинні протеїни та фітостерини. У какао-бобах є вітамін F, який має відновлюючу та омолоджуючу дію. Завдяки цьому вітаміну відновлюються мембрани клітин. Флавоноїди, які також містяться в какао-бобах нормалізують тиск та знижують рівень холестерину в крові. Але всі ці речовини є у чорному шоколаді з високим вмістом какао-бобів. У білому та молочному вони майже відсутні.

Вживання шоколаду попереджає розвиток злоякісних пухлин і захворювань серцево-судинної системи. Цей продукт допомагає організму краще засвоювати цукор, тобто має антидібетичну дію. Какао містить натуральний антиоксидант — поліфенол, він перешкоджає виникненню вільних радикалів та перешкоджають передчасному старінню.

Японські вчені запевняють, що шоколад здатний захистити від карієсу. Оболонка какао-бобів містить антибактеріальні речовини, які сповільнюють процес руйнування зубної емалі.

Какао-боби використовують і в косметиці. Речовини, які в них містяться позитивно впливають на шкіру. Багато косметичних ліній випускають засоби по догляду за шкірою, волоссям та нігтями з екстрактом шоколаду.

Особливої популярності набули шоколадні масажі та обгортання. Ці процедури збагачують шкіру мінеральними речовинами, поліпшують кровообіг. Вони покращують роботу лімфатичної системи, виводять токсини і шлаки з організму, розщеплюють жирову тканину. Дерматологи вважають, що шоколадні обгортання сповільнюють процеси старіння шкіри. Але вони протипоказані тим, у кого є індивідуальна чутливість до шоколаду.

— Шоколадний масаж — справжнє задоволення, прекрасна релакс-процедура — говорить Оксана Ключан, масажист-косметолог салону «Фаворит». Ця процедура зволожує та тонізує шкіру. Завдяки кофеїну і таніну виробляються гормони радості — ендорфини. Шоколадний масаж являється розслабляючим і, можливо, самим чуттєвим з усіх видів масажу. Складові компоненти суміші для масажу — масла какао, мигдальне та виноградних кісточок. Рекомендований курс — 10 сеансів, 2-3 рази в тиждень, тричі на рік. Цього буде достатньо, щоб шкіра збагатилася всіма необхідними мінералами — кальцієм, калієм, магнієм.

Побалувати себе шоколадними косметичними процедурами можна і вдома. Все що потрібно для цього — 300 г натурального порошку какао. Залийте його двома літрами гарячої води. Отриману суміш добавте у ванну. Після такої процедури покращиться тургор шкіри, вона стане приємною на дотик.

Варич Катерина