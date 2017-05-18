В Україні триває "Тиждень ортодонтичного здоров’я"

В Україні з 15 до 22 травня включно проводиться акція «Тиждень ортодонтичного здоров’я» із популяризації ортодонтів, в рамках якої населенню надаються безкоштовні ортодонтичні консультації.

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Про це під час круглого столу в УНІАН зазначила президент Асоціації ортодонтів України, головний ортодонт МОЗ України Мирослава Дрогомирецька.

Вона заявила, що одним з головних завдань Асоціації є соціально-просвітницька робота, в рамках якої спеціалісти мають підвищувати та розвивати соціальну культуру населення, звертати увагу людей на ортодонтичні проблеми та причини їх виникнення, а також надавати шляхи їх вирішення.

«15 травня у всьому світі відмічається День ортодонтичного здоров'я. Ініціатива, з якою виступає Всесвітня федерація ортодонтів, отримала широку підтримку серед національних ортодонтичних товариств, а в багатьох країнах світу проходитимуть спеціальні соціальні заходи, скеровані на популяризацію ортодонтів», - додала Дрогомирецька.

Вона розповіла, що в рамках акції на вулиці міст вийдуть волонтери, одягнені у спеціальні розпізнавальні футболки. У кожної людини буде можливість звернутись до них та отримати інформацію щодо стоматологічного та ортодонтичного здоров'я.

За словами Дрогомирецької, Асоціація ортодонтів України долучається до міжнародної ініціативи та проводить в Україні "Тиждень ортодонтичного здоров'я", концепція якого полягає в наданні населенні безкоштовних консультацій в період з 15 по 22 травня.

Також для цього на сайті Асоціації ортодонтів України сформовано перелік клінік, в які можуть звертатись пацієнти для отримання безкоштовної ортодонтичної консультації.

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Віце-президент Асоціації ортодонтів України Костянтин Лихота зауважив, що "Тиждень ортодонтичного здоров’я" направлений на ранню діагностику ортодонтичних проблем. "Ми починаємо працювати з дітьми, і таким чином ми даємо можливість провести діагностику, запланувати і запропонувати певну профілактику зубо-щелепових деформацій, і на це саме направлений наш тиждень ортодонтичного здоров’я дітям України", - сказав він.

У свою чергу член Асоціації ортодонтів України Ірина Скрипник зазначила, що міжнародними організаціями зараз привернута дуже велика увага до ортодонтичного здоров’я населення світу в цілому. "Дійсно, проблема захворюваності, патологічного прикусу населення України є дуже великою. В рамках роботи нашої Асоціації ортодонтів ми дуже багато уваги приділяли популяризації ортодонтичного здоров’я, і в рамках цієї роботи досліджували стан цього здоров’я в Україні", - сказала лікар.

«У світі пацієнти приходять до стоматолога лише для того, щоб відвідати та констатувати, що все в порядку або є якісь проблеми, які не будуть пов’язані з болем у роботі стоматолога, а в нашій країні за 25 років, коли була втрачена програма профілактики, втрачене і таке ставлення до стоматолога. Тому є дуже велике наше бажання популяризувати те, що до стоматолога та ортодонта так само потрібно прийти за три дні до того, як з’явиться біль», - зауважила вона.

За її словами, стоматологів необхідно відвідувати в певний графік з певною періодичністю, щоби запобігти розвитку патологій.