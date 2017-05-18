З початку року в українських тюрмах вилучено 42,5 кг наркотиків

За 4 місяці 2017 року спільно з правоохоронними органами було викрито 735 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків в установах пенітенціарної системи.

Читайте такожНа Тернопільщині засуджений надіслав собі в ізолятор м’яку іграшку з наркотиками

Як повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, всього було вилучено 42,5 кг наркотичних засобів.

"Близько 150 раз перекидали через огорожу, близько 130 випадків вилучення в посилках, 100 випадків в передачах, ще 20 разів намагалися пронести наркотичні засоби через КПП. Менш популярні способи - під час побачень, після прибуття з ізоляторів тимчасового тримання, інших установ пенітенціарної системи та судових засідань", - зазначили у відомстві.

За даними Мін'юсту, всього в установах пенітенціарної системи відбуває покарання за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 7100 осіб, близько 2 тис. - схильні до поширення наркотиків.

"По лінії боротьби з незаконним обігом наркотиків надійшло трохи менше 2 тис. ініціативних повідомлень, третя частина з яких отримала підтвердження", - повідомляють в Мін'юсті.