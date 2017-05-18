Діти-сироти матимуть право ставати на квартирний облік за місцем обліку переселенців

10:55, 18 травня 2017
Країна
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За це рішення проголосували 254 народних депутати із 373, зареєстрованих у сесійній залі.

УНІАН

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (№5045).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 254 народних депутати із 373, зареєстрованих у сесійній залі.

У Житловому кодексі Української РСР законопроектом встановлюється, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов: за місцем їхнього походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі перебування на такому обліку).

Водночас, у законі "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" визначається, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років та перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, у разі відсутності в них житла, мають право зараховуватися на квартирний облік і соціальний квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, зміни вносять до законів "Про охорону дитинства" та "Про житловий фонд соціального призначення".

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Теги: #Верховна Рада#переселенці#діти-сироти