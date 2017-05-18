Нардепи знову ігнорують розгляд законів щодо реформ охорони здоров’я

11:02, 18 травня 2017
Країна
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Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту щодо реформування сфери охорони здоров’я.

УНІАН

Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я.

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Як передає кореспондент УНІАН, на сесійному засіданні депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.

За їх включення було лише близько 200 голосів при необхідних 226, а за деякі законопроекти не було навіть 170 голосів.

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Теги: #Верховна Рада#реформи охорони здоров’я#корупція в медицині