Нардепи знову ігнорують розгляд законів щодо реформ охорони здоров’я
11:02, 18 травня 2017Країна
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Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту щодо реформування сфери охорони здоров’я.
Сьогодні нардепи не голосуватимуть за закони щодо реформування медицини / УНІАН
Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я.
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Як передає кореспондент УНІАН, на сесійному засіданні депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.
За їх включення було лише близько 200 голосів при необхідних 226, а за деякі законопроекти не було навіть 170 голосів.
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