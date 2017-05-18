Нардепи знову ігнорують розгляд законів щодо реформ охорони здоров’я

Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я.

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Як передає кореспондент УНІАН, на сесійному засіданні депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.

За їх включення було лише близько 200 голосів при необхідних 226, а за деякі законопроекти не було навіть 170 голосів.