Три чашки кави в день знижують загрозу інсульту

Три чашки кави на добу на 20 % зменшують загрозу інсульту. Такого висновку дійшла наукова група з Мадридського автономного університету в ході масштабних досліджень, що безперервно продовжувалися 24 роки. Про їх результати повідомляє лондонська газета "Дейлі мейл".

Видання відзначає, що це відкриття стало повною несподіванкою навіть для самих вчених, тому що традиційно вважалося, що кава здатна викликати збільшення кров`яного тиску і тим самим підсилювати ризик інсульту. Проте ретельні дослідження поставили під сумнів такий погляд на каву.

Іспанські фахівці наразі стверджують, що кава має властивість зменшувати небезпеку інсульту, інформує ІТАР-ТАСС. Щоправда, на їх думку, це не пов`язано з кофеїном, що міститься у напої.

Як відзначила керівник робіт професор Естер Лопез-Гарсія, позитивно на судинну систему людини впливають, мабуть, інші активні хімічні речовини що знаходяться в каві – антиоксиданти.

Izvestia.ru