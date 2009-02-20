Фахівці з Великобританії встановили, що від того, в яку пору року народилася дитина, може залежати її майбутнє здоров`я. Особливо це помітно серед дітей, що народилися влітку.

Виявляється, у дітей, народжених в сонячні місяці, міцніші кістки, ніж у тих, чий день народження взимку або на весні. Більш того, "літні" діти в середньому вище, ніж "зимові".

Як вже неодноразово було доведено, літні сонячні промені сприяють виробленню вітаміну D в організмі людини. Майбутні мами насичують цим вітаміном не тільки свій організм, але й організм малюка. В результаті діти народжуються з міцнішими кістками.

Такі висновки були зроблені вченими в результаті спостереження за 1700 дітьми, народженими в різні пори року.

Нагадаємо, що добова доза вітаміну D для вагітної жінки складає 10 мікрограмів.

Passion.ru