В Україні прийнято закон про держконтроль якості харчових продуктів

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон, який на законодавчому рівні закріплює правові та організаційні основи державного контролю за якістю й безпекою продуктів харчування і кормів, а також благополуччям тварин.

Читайте такожВід продуктів птахівництва з України відмовляються через високопатогенний вірус грипу

За прийняття відповідного законопроекту №0906 проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин, доповідаючи по законопроекту, цей документ дасть змогу побудувати ефективну систему контролю за якістю українських харчових продуктів. Метою даного документа є гармонізація законодавства України з регламентами та директивами Європейського Союзу у сфері контролю за якістю та безпекою вітчизняних продуктів харчування. Це дасть змогу привести чинні в Україні механізми контролю у відповідність з європейськими нормами.

«Це дасть змогу зняти обмеження на експорт наших продуктів і кормів до ЄС, а, отже, розширить експортні можливості українського товаровиробника», - сказав Юрчишин.