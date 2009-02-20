У Вінниці відкрито відділення інтенсивної терапії новонароджених

У Вінниці сьогодні введено в експлуатацію реконструйоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації.

Реконструкція відділення обійшлася в 1 млн. грн., ще 4 млн. грн. було витрачено на придбання медичного встаткування.

Відділення обладнане 2 високочастотними установками вентиляції легенів для немовлят, а також 20 кювезами (інкубатори для виходжування дитини вагою від 500 грам), лампами фототерапії для немовлят, 12 неонатальными столами (реанімаційне місце для немовлят).

Довідка УНІАН. Вперше це відділення було відкрито у 2001 році на 6 ліжок. У січні 2004 року кількість реанімаційних ліжок для новонароджених було збільшено до 9. На сьогодні ліжковий фонд відділення становить 12 ліжок.