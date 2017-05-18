"БПП" вважає, що законопроекти щодо медичної реформи слід доопрацювати

Фракція «Блоку Петра Порошенка» пропонує створити експертну раду для доопрацювання законопроектів, необхідних для запуску медичної реформи в Україні.

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Про це заявив народний депутат фракції Сергій Березенко сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє прес-служба «БПП».

За його словами, фракція виступає за невключення до порядку денного пакету медичних законів, які були внесені Кабінетом міністрів.

«Ті чотири закони, які були внесені сьогодні, не дозволяють нам повною мірою розкрити питання реалізації медичної реформи і, очевидно, будуть провалені, як комітетом, так і не пройдуть в сесійній залі. Провалення таких важливих законів призведе до того, що їх не можна буде розглянути протягом цієї сесії, а це означає, що ми відкинемо реалізацію медичної реформи на осінь. Це – неприпустимо», - нагадав Березенко.

Він зазначає, що експертна рада фракції «БПП» запропонувала Міністерству охорони здоров’я створити на базі політичної сили і фракції робочу групу із залученням всіх відповідних міністерств – Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики – і допрацювати протягом найближчих 2-3 тижнів ці закони таким чином, щоб вони пройшли всі комітети, мали підтримку в сесійній залі і прийняттям цих 4 законів було запущено медичну реформу в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я. Депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.

За їх включення було лише близько 200 голосів при необхідних 226, а за деякі законопроекти не було навіть 170 голосів.