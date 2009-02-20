У Дніпропетровську відкрито першу лікарню з майданчиком для вертольоту
Вертолітний екіпаж чергуватиме щодня
Сьогодні голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР та голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ відкрили після реконструкції Дніпропетровську районну лікарню, обладнану майданчиком для вертольоту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.
Це перша районна лікарня області, де щодня чергуватиме вертолітний екіпаж, який за лічені хвилини може доставити хворого вертольотом до спеціалізованого обласного лікувального закладу.
Водночас у районній лікарні можна отримати весь спектр якісної лікувальної допомоги, зокрема екстреної.
Реконструкція лікарні тривала 6 місяців за рахунок 10 млн. грн. з обласного бюджету та 1,7 млн. грн. - з бюджету Дніпропетровського району.
На замовлення Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації за кошти державного бюджету придбано обладнання на суму 835 тис. грн.
Реконструкцію Дніпропетровської районної лікарні здійснено в межах програми підготовки регіону до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.