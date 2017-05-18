МОЗ "обстежать" щодо функціональності

Кабінет міністрів України затвердив запропонований міністерствами склад робочих груп, що здійснюватимуть функціональне обстеження Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінрегіону, Мінсоцполітики, Мінфіну та Мін'юсту.

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Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив у Facebook.

"Це - черговий крок по реформуванню десяти пілотних міністерств та Секретаріату КМУ. Робочі групи очолюють міністри, до них увійшли також держсекретарі, незалежні українські та міжнародні експерти. Робочі групи проведуть аналіз функцій міністерств, і на основі їх висновків буде затверджено нову структуру, розроблено положення про нові структурні підрозділи, визначено невластиві функції міністерств, які ми передамо іншим структурам", - зазначив Саєнко.

"Реформа держуправління на порядку денному уряду, адже успіх саме цієї реформи - запорука впровадження всіх інших змін", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд на першому етапі (до вересня поточного року) планує реформувати 10 із 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби. Реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики та продовольства (земельна реформа), освіти і науки (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики та вугільної промисловості (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).

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На другому етапі планується реформувати всі інші міністерства.

Європейський Союз у 2016 році запустив програму підтримки реформування державної служби в Україні з обсягом фінансування 104 млн євро на період із 2016 до 2020 років, із яких 90 млн євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників. В рамках реалізації цієї програми в середині травня Україна отримала від ЄС 10 млн євро.