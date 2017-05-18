МОЗ "обстежать" щодо функціональності
Уряд схвалив склад робочих груп, які здійснюватимуть функціональне обстеження 10 міністерств.
Кабінет міністрів України затвердив запропонований міністерствами склад робочих груп, що здійснюватимуть функціональне обстеження Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінрегіону, Мінсоцполітики, Мінфіну та Мін'юсту.
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Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив у Facebook.
"Це - черговий крок по реформуванню десяти пілотних міністерств та Секретаріату КМУ. Робочі групи очолюють міністри, до них увійшли також держсекретарі, незалежні українські та міжнародні експерти. Робочі групи проведуть аналіз функцій міністерств, і на основі їх висновків буде затверджено нову структуру, розроблено положення про нові структурні підрозділи, визначено невластиві функції міністерств, які ми передамо іншим структурам", - зазначив Саєнко.
"Реформа держуправління на порядку денному уряду, адже успіх саме цієї реформи - запорука впровадження всіх інших змін", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, уряд на першому етапі (до вересня поточного року) планує реформувати 10 із 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби. Реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики та продовольства (земельна реформа), освіти і науки (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики та вугільної промисловості (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).
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На другому етапі планується реформувати всі інші міністерства.
Європейський Союз у 2016 році запустив програму підтримки реформування державної служби в Україні з обсягом фінансування 104 млн євро на період із 2016 до 2020 років, із яких 90 млн євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників. В рамках реалізації цієї програми в середині травня Україна отримала від ЄС 10 млн євро.