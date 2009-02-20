На рахунки проекту «Дитяча лікарня майбутнього» надійшло понад 97 млн. грн.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього», Державне управління справами і Міністерство охорони здоров’я України провели прес-конференцію на тему: «Стан реалізації проекту зі створення та будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини – «Дитячої лікарні майбутнього»: успіхи та проблеми».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

У заході взяли участь міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК, голова наглядової ради фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Андрій МИРОШНІЧЕНКО та голова правління фонду «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК.

Учасники конференції поінформували про хід реалізації проекту «Дитяча лікарня майбутнього». Зокрема, А.МИРОШНІЧЕНКО розповів про основні етапи впровадження проекту, зупинившись на виборі Генерального проектувальника та проведенні проектних робіт.

Він нагадав про те, що у березні 2007 року Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» і ДУС уклали Договір про співпрацю у будівництві та оснащенні лікарні. Згідно з цим документом, фонд «Дитяча лікарня майбутнього» відповідає за проектування лікарні, затверджує її медичне завдання, оснащує лікарню та навчає фахівців, які будуть у ній працювати, а ДУС здійснює процес будівництва. А.МИРОШНІЧЕНКО повідомив, що задля прискорення початку будівництва Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» і ДУС вирішили внести зміни в договір 2007 року. Згідно з ними, одразу після закріплення земельної ділянки, отримання документів по землекористуванню та закінчення проектних робіт фонд «Дитяча лікарня майбутнього» розпочинає «нульовий цикл» будівництва (фундамент) і фінансує його з власних коштів, не чекаючи державного фінансування. (УНІАН: сьогодні, 19 лютого, Київ рада ухвалила рішення надати лікарні «Феофанія» земельну ділянку площею 10,77 гектара для будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини - «Дитяча лікарня майбутнього» - на вул. Академіка Заболотного, 21 у Голосіївському районі Києва).

А.МИРОШНІЧЕНКО повідомив, що на рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» з кінця 2006 року і до сьогодні від фізичних та юридичних осіб надійшло 97 567 037 гривень. Наразі на всіх рахунках фонду знаходиться 99 961 966 гривень. За цей час були нараховані відсотки за депозитами у сумі 18 910 000 гривень. На виконання проекту витрачено 16 515 000 гривень, переважна частина яких – близько 15 мільйонів – витрачені на проектні та вишукувальні роботи. Він підкреслив, що розбіжність між сумою задекларованих коштів – понад 262 мільйони гривень – і наявною сумою є результатом взятих на себе певними благодійниками зобов’язань, які з різних причин невиконані або ще підлягають виконанню, згідно з укладеними договорами.

Також голова наглядової ради фонду «Дитяча лікарня майбутнього» повідомив про передачу Державному управлінню справами пакету проектної документації, необхідної для подальшої реалізації проекту.

У свою чергу, І.ТАРАСЮК оголосив про утворення в складі клінічної лікарні «Феофанія» Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини. «Ми віддаємо частину площ лікарні «Феофанія», щоб вже найближчим часом діти мали можливість проходити обстеження, а також відбувалися певні лікувальні заходи щодо опрацювання технологій і методів, які будуть використовуватися в «Дитячій лікарні майбутнього», – підкреслив керівник ДУС.

В.КНЯЗЕВИЧ назвав проект «Дитячої лікарні майбутнього» «знаковим для системи охорони здоров’я України, який має нести в собі ідеологію майбутнього». Він підкреслив, що «Дитяча лікарня майбутнього», – найскладніший медичний проект, який коли-небудь виконувався в Україні. «Хотілося б, щоб такі проекти були свого роду локомотивами і рухали всю систему охорони здоров’я вперед», – сказав міністр.

За його словами, будівництво Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини на території «Феофанії» перетворить її на потужний центр, який зможе забезпечувати лікуванням дорослих і дітей, надавати діагностичні послуги на сучасному рівні. «Таким чином, ми зможемо перетворити «Феофанію» не тільки на лікувально-діагностичний, а й у навчальний центр, базу для всієї України», – сказав він. «Цей проект потрібен для Україні, і я думаю що ми з вами будемо свідками того, що він буде здійснений», – підкреслив міністр охорони здоров’я.

О.МАКСИМЧУК зазначив, що, окрім програми «Дитяча лікарня майбутнього», фонд «Україна 3000» впроваджує у сфері дитячої медицини цілу низку програм і проектів. Він повідомив, що за останні три роки за цими програмами Фонд разом із партнерами надав благодійну допомогу на загальну суму понад 42 мільйони гривень. О.МАКСИМЧУК висловив подяку всім благодійникам, які підтримують діяльність Фондів «Україна 3000» та «Дитяча лікарня майбутнього».

Також голова правління фонду «Україна 3000» закликав представників ЗМІ обережно ставитися до неправдивої інформації, з якою виступають деякі політики. За його словами, розповсюдження неперевірених даних може дискредитувати не тільки роботу окремих благодійних організацій, а й благодійництво взагалі. «Багато ЗМІ є нашими партнерами, – сказав О.МАКСИМЧУК. – Ми завжди відкриті до спілкування з пресою і готові надати будь-яку інформацію».

Під час прес-конференції журналістам було продемонстровано 6-хвилинну відеопрезентацію, яка представляла окремі архітектурні рішення «Дитячої лікарні майбутнього».