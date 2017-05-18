Центрам соціально-психологічної реабілітації населення надали більше повноважень

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення.

Читайте такожЯк пережити психологічну травму війни

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, відповідну постанову прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Прийняте Урядом рішення дозволить: відновити законність надання центрами психологічної і соціальної допомоги значно ширшому колу отримувачів послуг, дотичних до цільової групи; усунути невідповідність нормативно-правового регулювання використання бюджетних коштів і показників ефективності їх використання; враховувати пріоритети як державної соціальної політики, так і потреби територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

Згідно із змінами планується надати можливість центрам надавати послуги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та іншим громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій (в результаті військових дій, катастрофи, аварії, небезпечного природного явища, іншого лиха, у тому числі, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи) та тим, які зазнали впливу життєво небезпечних чи психотравмуючих подій (зазнали насильства), потрапили в кризову життєву ситуацію (у зв’язку з втратою здоров’я, каліцтвом чи іншими серйозними проблемами, що докорінно змінюють життя) і потребують професійної допомоги.

При цьому психотравмуюча подія – це ситуація, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини, може супроводжуватися відчуттям безсилля, страху, жахливими картинами (військові чи бойові дії, терористичні акти, вбивства, сексуальне чи фізичне насилля, ДТП, стихійні лиха тощо) і в контексті постанови має узагальнений характер.

Прийняття акта не передбачає додаткових витрат з державного бюджету. Штатна чисельність працівників центрів не збільшується та залишається на рівні 2014-2016 років.