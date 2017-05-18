В Україні спрощено доступ до лікування поранених військових

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України» (реєстраційний номер 3728).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 234 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За словами народного депутата Івана Вінника з фракції «БПП», на сьогодні в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України передбачено, що за необхідністю медична довідка про травми (каліцтво, поранення, контузію), на підставі якої може звертатися до медичної установи, а головне отримувати соціальні пільги, гарантована законодавством.

Він наголосив, що даним законом передбачається обов’язковий порядок надання такої довідки медичною службою військової частини, де перебуває боєць.

«Це суттєво спростить юридичний механізм отримання лікування і соціальних пільг», - вважає парламентарій.

Документ зобов’язує видачу довідки про травму (каліцтво, поранення чи контузію) військовим комісаріатом, до якого приписаний поранений військовослужбовець, у разі, якщо обстановка не дозволяє надати довідку до направлення його на лікування поза розташуванням військової частини. Довідка має надаватися протягом 30 днів з дня отримання травми, або протягом 30 днів з дня надходження відповідної вимоги військового комісара.