Самотність є особливістю мозку

Дослідження, представлене на симпозіумі «Соціальні емоції та мозок», вперше торкнулося використання функціонального магнітно-резонансного віддзеркалення для вивчення зв`язку між соціальною ізоляцією (або самотністю) і мозковою діяльністю.

Дослідники знайшли, що смугасте тіло мозку (ventral striatum) —ділянка, пов`язана з задоволенням активніша у соціально активних людей, ніж у самотніх під час перегляду фотографій. Навпаки, скронево-тім`яна область, пов`язана з виявом цікавості до людини майже неактивна у самотніх.

«Змирившись з відчуттям соціальної ізоляції, самотні люди орієнтовані на пошук задоволень в несоціальних сферах», - прокоментував Джон Качіппo, професор з університету психології.

Смугасте тіло є ключовою частиною мозку, яка активізується за допомогою первинних нагород, таких як їжа, а також вторинних нагород, таких як гроші. Соціальна винагорода і відчуття любові також можуть активізувати цю ділянку.

Качіппо, провідний експерт з вивчення самотності, показав, що воно підриває здоров`я в так само, як і куріння. Приблизно кожен п`ятий американець страждає від цього відчуття.

В цьому дослідженні взяли участь 23 студентки, у яких вчені за допомогою тестів визначили рівень самотності. Піддаючи учасниць дослідженню методом функціонального магнітно-резонансного віддзеркалення, їм показали приємні (щасливі люди, гроші) і неприємні (сварки людей) картинки.

Смугасте тіло мозку самотніх жінок не повинно було проявляти активність при прогляданні «приємних» фотографій. Також вчені припускають, що самотність є результатом зниження механізму винагороди, внаслідок чого людина не одержує задоволення від соціальних контактів.

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