Діти з дислексією навчатимуться за спеціальними програмами

При МОН України створюється ініціативна робоча група, що опікуватиметься проблемами доступності освіти для дітей з дислексією.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, таке рішення ухвалено під час наради за участі представників МОН, МОЗ, Уповноваженого Президента з прав дитини, громадськості та активного батьківства.

Під час засідання було розглянуто низку важливих питань, зокрема, спеціальні умови та особливості методик навчання дітей з дислексією, впровадження аудіопідручників, а також розроблення МОЗ України медико-технологічної стандартизації постановки діагнозу дислексії.

Фахівець лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Валентина Ільяна презентувала навчально-методичні посібники для роботи з дітьми з дислексією, дисграфією, дисорфографією, а також підручники з читання та української мови для навчання таких дітей.

«Сьогодні вже створені перші читанки та підручники для дітей з дислексією. Побудова книги відрізняється від звичайної – кожен текст підручника має посилання до попереднього. Таким чином дитині легше засвоювати нову інформацію. Нам дуже важливо створити належні умови для розвитку дітей з особливими потребами», – відзначила Ільяна.

Важливим аспектом формування якісного освітнього простору для дітей з особливим потребами є розповсюдження методичних матеріалів для педагогів та логопедів.

Присутні на нараді представники МОЗ України визнали необхідність розроблення статистичної звітності, яка б дозволила фіксувати кількість дітей з дислексією. Також було акцентовано на необхідності звернутися до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика щодо розроблення навчальних програм для неврологів та психіатрів.