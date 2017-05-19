З початку року на водоймах країни загинуло 186 людей, з яких 9 дітей

З початку року на водоймах країни вже загинуло 186 людей, з яких 9 дітей.

Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

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«Вирушаючи на риболовлю або на відпочинок до ставків, озер, річок громадяни інколи нехтують елементарними правилами безпеки і в результаті збільшують сумну статистику загиблих. Особливої актуальності ця проблема набуває напередодні літніх канікул, коли в дітей з'являється більше часу на дозвілля. Купальний сезон ще навіть не розпочався, а рятувальники вже фіксують випадки загибелі людей на водних об'єктах», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що при цьому врятовано 220 людей, у тому числі 42 дитини.

Фахівці Служби порятунку закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на місцевих водоймах, та привчати до цього дітей.

«Не дозволяйте дітям самим бавитися біля річок чи озер та уважно слідкуйте за їхніми діями під час відпочинку на водних об'єктах. Пам'ятайте, що нехтування правилами безпеки під час перебування на водоймах може стати причиною трагічних наслідків. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101», - закликають рятувальники.