Україна знову проситиме кошти на боротьбу з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією

Україна подасть запит до Глобального фонду на виділення коштів для боротьби з ТБ та СНІДом.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, протягом останніх 4-х років смертність в Україні через ВІЛ знизилась на 11%. Торік збільшено державне фінансування програми протидії ВІЛ/СНІДу на 133%. Фінансування програми АРТ збільшено у 2,3 рази. Це дозволить охопити лікуванням до 101 тисячі ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Також Національна рада затвердила запит України до Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією на суму 119 480 799 доларів США щодо підтримки у 2018–2020 роках програми протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 23 травня запит України буде подано на розгляд до Глобального фонду.

Стратегічними напрямами запиту до Глобального фонду, насамперед, є узгодженість з процесом реформування системи охорони здоров’я, впровадження міжнародних стратегій боротьби з ВІЛ-інфекцією 90-90-90 та END-TB.

Всього з 1987 року в Україні офіційно виявлено понад 303 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. Україна досі лишається серед лідерів у Європі за темпами інфікування ВІЛ. У 2016 році зареєстровано 15 245 нових випадків захворювання.

Сьогодні система охорони здоров’я належним чином не відповідає потребам пацієнтів. Через це вони не достатньо дбають про здоров’я, звертаються до лікаря вкрай запізно.