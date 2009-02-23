Фаствуд призводить до інсульту

В США вчені провели дослідження, в ході якого був встановлений зв`язок між частотою ішемічних інсультів в певному районі і кількістю ресторанів швидкого харчування в ньому.

Як повідомляє Medportal.ru, дослідники взяли дані про 1 247 випадків ішемічних інсультів в штаті Техас з 2000 по 2003 роки і зіставили з даними про закусочні в цій місцевості. Виявилось, що в районах з найбільшою концентрацією ресторанів швидкого харчування інсульти траплялися на 13 відсотків частіше. При цьому з`ясувалося, що будівництво нової закусочної збільшує частоту інсультів серед місцевих жителів приблизно на 1 відсоток.

Автори дослідження роблять такий висновок: чим більше в районі ресторанів фастфуд, тим вище частота інсультів в даній місцевості, що може бути прямим наслідком харчування в закусочних. У той же час, відзначають дослідники, популярність цих ресторанів може бути однією з ознак незадовільного стану здоров`я жителів. На думку автора дослідження Люіса Моргенштерна, профілактичні програми необхідно упроваджувати в першу чергу в тих районах, де концентрація закусочних найбільш висока

Интерновости.ru