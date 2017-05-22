Завтра в ВР розглядатимуть законопроект щодо інклюзивної освіти

Народним депутатам пропонується завтра, 23 травня, першим питанням розглянути законопроект «Про інклюзивну освіту» (реєстраційний номер 6437).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій та головам комітетів заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Як повідомили у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка», лідер фракції «БПП» Артур Герасимов під час Погоджувальної ради закликав парламентарів продовжити роботу із забезпеченню прав дітей і підтримати цей законопроект. «Дякуємо усім, хто на минулому пленарному тижні підтримав ініціативу фракції Партії “Блок Петра Порошенка» у забезпеченні права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання котрих є тимчасово окуповані території України», - сказав він і нагадав, що законопроект про інклюзивну освіту дозволить десяткам тисяч дітей з особливими потребами здобувати освіту пліч-о-пліч зі своїми однолітками у звичайних школах.

Також Герасимов закликав учасників Погоджувальної ради продовжити реформування судової системи. «Ми не маємо права зупинятися на шляху здійснення судової реформи. Мова йде про законопроекти «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстраційний номер 6232), «Про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу» (реєстраційний номер 6233) та «Про Конституційне провадження» (реєстраційний номер 6427)», - сказав він.