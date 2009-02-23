Яке харчування поліпшить зір

Вчені з університету Ліверпуля стверджують, що зниження зору, викликане захворюванням очей, може бути зменшене на 20 % завдяки вживанню фруктів, овочів і горіхів, пише Неболей.

У Великобританії вікова дегенерація жовтої плями сітківки (Age-related Macular Degeneration, AMD) є основною причиною сліпоти: на неї страждають що 45% людей ,що втратили зір. Захворювання призводить до поступової втрати центрального бачення через дегенерацію клітин макули – тонкої чутливої мембрани в центрі сітківки. На сьогодні так звана суха форма хвороби, якою страждають 90% пацієнтів, є невиліковною.

Проф. Ian Grierson, розділ факультету офтальмології Університету, розробив спеціальну інструкцію під назвою «Фрукти для зору», мета якого – спонукати читачів розширити частку фруктів та овочів в щоденному раціоні. Приведені в книзі рецепти допоможуть людям, що страждають AMD, уповільнити процес дегенерації сітківки, додаючи в їжу певні мікроелементи, вітаміни і антиоксиданти. Не менш корисна книга й тим ,хто має нормальний зір. За словами автора, нестача поживних речовин робить величезний вплив на здоров`я – як загалом, так і на здоров`я ока зокрема. «AMD, катаракта і навіть глаукома можуть бути викликані тим, що ми їмо. Існують, звичайно, й інші чинники ризику – вік, перебування на яскравому світлі, куріння, зайва вага. Але порівняно невеликі зміни в дієті на користь фруктів, овочів і горіхів можуть відстрочити початок таких захворювань принаймні на 20%», – переконаний проф. Grierson.

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