Кошмари сняться після ситної вечері

Медики не дарма радять нічого не їсти пізніше, ніж за дві години до сну. А ще краще – за чотири-шість. Дотримуватись цього правила варто навіть, якщо ви не сидите на дієті й не обтяжені тягарем зайвої ваги, пише Правда.ру. Адже за поглинанням їжі незмінно слідує процес травлення. Тільки організм починає перебудовуватися до ночі на режим відпочинку, а тут.

Стрес і дискомфорт від такого пізнього сюрпризу з неочікуваними калоріями – тут же позначається і на стані нервової системи. Тому, якщо вам після цього присниться вбивця, який женеться за вами з сокирою в руках, не дивуйтеся. Просто ваш шлунок намагається впоратись з недавно з`їденими шашликами або тортом!

Пам`ятайте, що всьому на світі свій час. Єдине, що можна собі дозволити безкарно покуштувати на ніч, – це легка низькокалорійна їжа на зразок фруктів або овочів.

Після ситної їжі, особливо у поєднанні з випивкою, нас нерідко хилить до сну, та зате потім ми можемо прокинутися серед ночі і маятися до світанку, ворочаючись з боку на бік.

На жаль, багато гуляннь відбуваються вечірньої пори і закінчуються надто пізно, щоб організм встиг переварити все з`їдене без шкоди для сну. В такому разі плануйте свій час так, щоб і спати лягти пізніше – скажімо, не о дванадцятій годині, як завжди, а годині о другій.

Але є й продукти, які, навпаки, сприяють сну. Прекрасний засіб від безсоння – мед. Пригостіть себе на ніч двома ложками негустого меду – і здоровий сон вам забезпечений. Особливо актуально це для літніх людей, для яких заснути стає проблемою.

Нещодавно британські вчені з`ясували, що на сон позитивно впливає і такий продукт, як сир. Вони провели спеціальне дослідження. 200 добровольців щоденно протягом тижня повинні були з`їдати за півгодини до сну по 20 г цього продукту.

Згодом 72 відсотки людей відзначили, що стали краще спати, дві третини змогли пригадати, що їм снилося, хоча раніше їм це, як правило, не вдавалося. Жодного з учасників дослідження не мучили кошмари. Вчені стверджують, що в сирі міститься амінокислота під назвою триптофан, яка сприяє зняттю стресового стану і нормалізації сну.

Але якщо ви все ж таки не хочете «закидати» в організм зайві калорії, то краще скористатися перевіреним засобом і заварити перед сном заспокійливий чай - наприклад, липовий.

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