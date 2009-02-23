Більш як половина буковинців мають сімейних лікарів

13:20, 23 лютого 2009
Країна
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Дані Чернівецької обласної державної адміністрації

Питома вага населення Буковини, яке обслуговується сімейними лікарями, у минулому році збільшилась на 7,1% і становить понад 56%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Мережа сімейної медицини Буковини представлена 139 установами та підрозділами охорони здоров`я. 99 амбулаторій загальної практики сімейної медицини працюють в сільській місцевості.

Торік в амбулаторії загальної практики сімейної медицини було реорганізовано 14 ФАПів (фельдшерсько-акушерських пунктів).

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