У Дніпропетровську спостерігається дефіцит медпрацівників

У Дніпропетровську на сьогодні дефіцит медичних працівників у лікувальних закладах становить понад 14%, водіїв електротранспорту (трамваїв та тролейбусів) – 24%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Дніпропетровська, лише 2008 року звільнилося 710 співробітників міських лікувально-профілактичних закладів. Знизився рівень забезпеченості лікарями усіх спеціальностей. Недоукомплектовані такі лікарські спеціальності, як терапевти, педіатри, фтизіатри, лікарі швидкої допомоги, анестезіологи. 30% із 16 тис. працюючих медпрацівників міста - спеціалісти пенсійного віку.

Крім того, за інформацією прес-служби, комунальному підприємству „Дніпропетровський електротранспорт” наразі не вистачає 600 працівників – водіїв, кондукторів, ремонтників.

Міська влада Дніпропетровська вбачає причини дефіциту вказаних вище фахівців у низькій заробітній платі.

В той же час станом на лютий, за даними обласного управління статистики, в регіоні зареєстровано 57,6 тис. безробітних. На одне вакантне місце, що пропонують служби зайнятості, претендують 7 мешканців Дніпропетровщини