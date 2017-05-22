Україна виступила проти президентства Росії в Асамблеї охорони здоров'я

Делегація України на 70-й Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я виступила із заявою проти того, щоб Російська Федерація була обрана президентом Асамблеї.

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Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

"Російська Федерація веде неоголошену війну проти України, яка призвела до загибелі 10 000 осіб, поранень понад 23 000 осіб та вимушеного переміщення мільйонів осіб. Кандидатура Російської Федерації на пост президента WHA70 є найостаннішим залпом злагодженого нападу західних інституцій, які зберігали мир понад 70 років, продовжували тривалість та поліпшували якість життя у цілому світі. Політика російської окупаційної адміністрації в Криму, яка заперечує життєво важливу замісну підтримуючу терапію для сотень пацієнтів, вже призвела до десятків смертей. Майже щодня українці і кримські татари зазнають утисків та порушень прав людини, в тому числі - незаконне затримання та висилка до російських «трудових таборів» за сфабрикованими звинуваченнями, як український режисер Олег Сенцов і багато інших", - зазначила Супрун.

Вона також наголосила, що російська окупаційна армія та їхні поплічники в Донецькій і Луганській областях руйнують вразливу медичну інфраструктуру на південному сході України в результаті щоденних мінометних та артилерійських обстрілів, заборонених Мінськими домовленостями.

"Представник Російської Федерації, чия країна веде війну проти України, не має ніякого морального права очолювати Асамблею організації, яка спрямована на збереження життя і втілення стандартів, викарбуваних присягою Гіппократа. Делегація України просить, щоб наша позиція була належним чином зафіксована в протоколі Асамблеї", - підкреслила Супрун.