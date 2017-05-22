У водія автобуса виявили 100 таблеток трамадолу, які він віз з Німеччини в Україну

У неділю, 21 травня, на українсько-польському кордоні співробітники Держприкордонслужби України завадили незаконному ввезенню в Україну наркотичних таблеток.

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Про це повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Як зазначається, прикордонний наряд відділу «Шегині» Мостиського загону спільно з митниками під час огляду автобуса, що прямував з Німеччини, виявив серед багажу в одній із сумок пакунок. Всередині пакета були 100 таблеток наркотичної дії - трамадол. Водій автобуса пояснив прикордонникам, що про такий вміст пакунка він нічого не знав, оскільки його попросили взяти передачу для доставки її в Україну.

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Нацполіції, які в подальшому вилучили наркотичні таблетки.