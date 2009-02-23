Фонд Ахметова перерахував «Дитячій лікарні майбутнього» 43,5 млн. грн.

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» перерахував Добродійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» 43 млн. 495 тис. грн., що становить 44,5% від загальної суми всіх добродійних надходжень. Про це сказано в повідомленні Добродійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», текст якого розміщено на сайті організації http://www.likarnya.org.ua.

Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" звертає увагу, що "через неточність, допущену під час прес-конференції «Стан реалізації проекту зі створення та будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері та дитини – «Дитячої лікарні майбутнього»: успіхи та проблеми», у низці ЗМІ з`явилася неправдива інформація, пов`язана з невиконанням одним з найбільших добродійників узятих на себе зобов`язань".

"Повідомляємо, що добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виконує всі взяті на себе зобов`язання згідно з угодою, і перерахував на рахунок Добродійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» 43 мільйони 495 тисяч гривень, що становить 44,5% від загальної суми всіх добродійних надходжень", - зазначає Фонд "Дитяча лікарня майбутнього".

Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" висловлює подяку Добродійному фонду «Розвиток України» за співпрацю та допомогу і просить вибачення "за це прикре непорозуміння".

Довідка УНІАН. На сайті "Дитяча лікарня майбутнього" розміщено інформацію про те, що 19 лютого 2009 року відбулася прес-конференція на тему «Стан реалізації проекту зі створення та будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері та дитини – «Дитячої лікарні майбутнього»: успіхи та проблеми». На цій прес-конференції голова Наглядової ради Фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Андрій МІРОШНИЧЕНКО, зокрема, повідомив, що "на рахунки Добродійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» з кінця 2006 року і до сьогодні від фізичних і юридичних осіб надійшло 97 млн. 567 тис. 037 грн. Зараз на всіх рахунках фонду є 99 млн. 961 тис. 966 грн. За цей час було нараховано відсотки за депозитами в сумі 18 млн. 910 тис. грн. На виконання проекту витрачено 16 млн. 515 тис. грн., більшу частину яких – близько 15 мільйонів – витрачено на проектні та дослідницькі роботи. Він наголосив, що розбіжність між сумою задекларованих коштів – більш як 262 млн. грн. – і наявною сумою є результатом узятих на себе певними благодійниками зобов`язань, які з різних причин не виконані або ще підлягають виконанню, згідно з укладеними угодами".