Стрес прискорює розвиток меланоми, найагресивнішого раку шкіри, але ліки для контролю артеріального тиску здатні уповільнити хворобу і поліпшити якість життя пацієнтів, повідомили вчені з Державного університету Огайо.

В лабораторних умовах вони піддали зразки меланоми дії гормону стресу нонадреналіну, щоб прослідкувати за змінами рівнів певних білків: судинний чинник зростання ендотелію (VEGF), що стимулює зростання судин для живлення пухлини; інтерлейкіна 6 (IL-6) і інтерлейкіна 8 (IL-8), що впливають на зростання пухлини.

Під дію нонадреналіну всі три зразки тканини меланоми прискорили викид даних білків. В клітинах меланоми C8161 - найагресивнішої форми - наголошувалося збільшення рівня IL-6 на 2000%. У зразках, що не піддаються лікуванню, даний білок взагалі відсутній, говорить Ерик В. Ян, дослідник з Інституту поведінкової терапії.

«Це говорить нам про те, що стрес негативно впливає на меланому, яка знаходиться в агресивній стадії, і рівень IL-6 є маркером, вказуючим на це», - сказав дослідник.

Вчені виявили, що молекули нонадреналіну зв`язуються з рецепторами на поверхні ракових клітин, стимулюючи вироблення білків.

Подальші тести показали, що бета-блокатора (ліки від підвищеного тиску) значно зменшували викид білка IL-6 та інших білків, оскільки вони блокували рецептори на поверхні ракових клітин.

Ян і його колеги припускають, що бета-блокаторы можуть зупинити зростання меланоми, від якої в США щорічно вмирає майже 8 тисяч чоловік.

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