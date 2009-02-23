Куріння в молодості підвищує ризик розсіяного склерозу

Починаючи палити до 17 років, молоді люди піддають себе ризику розвитку розсіяного склерозу.

Вивчивши дані 87 пацієнтів з розсіяним склерозом (MS) серед 30 тисяч людей, що взяли участь у Національному огляді здоров`я 2002 року, вчені розділили учасників на: тих хто не палить; тих, які почали палити до17 років; і тих, хто стали палити після 17 років.

Куріння до 17 років в 2,7 разів підвищувало ризик розсіяного склерозу в порівнянні з тими, хто зовсім не палив. Якщо люди починали палити після 17 років, то ризик захворювання у них не підвищувався.

Близько 32 % пацієнтів з розсіяним склерозом познайомилися зі шкідливою звичкою до 17-річного віку, серед здорових учасників ранні курці склали 19%.

«Дослідження показують, що екологічні чинники грають важливу роль у розвитку розсіяного склерозу», - заявляє Джозеф Фінклштайн з Університету Джона Хопкінса. - «Раннє куріння - екологічний чинник, якого можна уникнути».

Дослідники також враховували стать, вік, сімейний стан, освіту, рівень прибутку і регіон мешкання.

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