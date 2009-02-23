ФНООН реалізує проект із запобігання поширення ВІЛ/СНІД

Фонд народонаселення ООН реалізує проект із запобігання поширення ВІЛ/СНІД серед військовослужбовців та працівників силових структур.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник першого відділу програм допомоги Представництва Європейської Комісії в Україні Мартін ШІДЕР.

За його словами, під час виконання завдань професійної діяльності військовослужбовці та працівники силових структур стикаються з різними ризиками, в тому числі із ризиком інфікування ВІЛ. Це необхідно враховувати командуванню під час планування і організації заходів з підготовки, життєдіяльності та здоров’я особового складу силових відомств.

Він повідомив, що ФНООН в Україні має 10-річний досвід роботи зі Збройними силами та правоохоронними органами по запобіганню ВІЛ, СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом, а саме з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою України та Державним департаментом України з питань виконання покарань.

За інформацією представника Представництва Єврокомісії, за цей час декілька тисяч військовослужбовців пройшли навчання з питань профілактики ВІЛ/СНІД, закуплено різне навчальне та медичне обладнання на суму понад 500 тис. доларів США, видані підручники, плакати та інші інформаційні матеріали для військовослужбовців. Загальна сума впроваджених коштів – близько 1 млн. доларів США.