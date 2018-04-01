Інсульт: фактори ризику

Інсульт – одна з найгрізніших недуг. Адже крововилив у мозок здатний викликати повний або частковий параліч тіла, призвести до змін в психіці. Якщо захворювання і не приведе до летального результату, то тимчасова (а то і постійна) недієздатність від ускладнень гарантована. Але нічого в житті не відбувається раптово, ні з того ні з сього.

За словами директора «Української асоціації боротьби з інсультом» Марини Гуляєвой, головними чинниками ризику цього важкого захворювання є артеріальна гіпертензія і цукровий діабет. При цьому третина пацієнтів, що перенесли інсульт, молодше 65 років. Відомі випадки, коли він вражає навіть 20-річних.

Чому ж інсульт так «помолодшав»? На жаль, наші сучасники часто ведуть спосіб життя, далекий від здорового. Виною тому, як не дивно, матеріальний комфорт. У магазинах надлишок товарів, тому багато, харчуючись «собі на втіху» висококалорійною їжею, а також продуктами з підвищеним вмістом цукру, у результаті набувають діабету і ожиріння.

Свій внесок у розвиток інсульту вносить і комп`ютер. Люди проводять за ним все більше часу не тільки на роботі, але і вдома. Диво-техніка дозволяє спілкуватися, купувати товари, вирішувати ділові питання, не виходячи з дому. Відповідно, ми менше часу проводимо в русі, а це викликає застійні явища в кровоносній системі.

Ритм сучасного життя, що все більш прискорюється, перевантаження на роботі, стимулюють стреси, які ми нерідко знімаємо курінням або алкоголем. В результаті – стрибок тиску. Та і забезпечити себе від стресових ситуацій не так-то просто: далеко не кожна людина здатна не приймати проблеми близько до серця. Хоча способи все ж таки є: м`які заспокійливі препарати, лікарські трави, вправи аутотренингу допоможуть якщо не зовсім уникнути стресу, то, принаймні, пом`якшити його негативну дію.

На жаль, багато хто з нас навіть не підозрює про те, що страждає на гіпертонію. Якщо у людини болить голова, вона вважає за краще «перетерпіти» або, в кращому разі, прийняти знеболююче. І звичайно, їй не прийде в голову звернутися до лікаря. А тим часом, підкреслюють медики, необхідно стежити за своїм тиском!

Президент «Української асоціації боротьби з інсультом» Микола Поліщук вважає: «Інсульту можна уникнути, якщо контролювати артеріальний тиск. Апарат для вимірювання тиску – це такий же необхідний предмет, як телефон або зубна щітка. Щоденне вимірювання тиску після 40 років – це гігієнічна процедура».

Ірина Шліонська, Правда.ru