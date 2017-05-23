Діти з особливими потребами отримали право на освіту в усіх навчальних закладах

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 6437), внесений президентом України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 297 із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначено, що громадяни з особливими освітніми потребами, тобто особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, мають право на освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі на безоплатну освіту в державних і комунальних навчальних закладах. При цьому це право забезпечується також дистанційно та індивідуально.

Представник президента у ВР, народний депутат Ірина Луценко заявила, що «на сьогодні в Україні близько 10% дітей потребують реалізації вказаного права при врахуванні їхніх освітніх потреб».

За її словами, «фінансування зазначених заходів, передбачених цим законопроектом, буде відбуватися за кошти субвенції з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством».

Також законом передбачено доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання.

Особам з особливими освітніми потребами забезпечується право на навчання за допомогою найбільш доступних для таких осіб мов, методів і способів спілкування, зокрема навчання жестовою мовою, шрифтом Брайля.

Передбачено забезпечення учнів з особливими освітніми потребами доставки до місць навчання шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних.

Для здобуття загальної середньої освіти створюються вечірні (змінні) школи, інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами, а також класи, групи з очною, заочною, дистанційною формами навчання при загальноосвітніх школах.

Загальноосвітні навчальні заклади на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків чи законних представників утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми потребами у професійно-технічних навчальних закладах здійснюється за рахунок бюджетних коштів у межах обсягу державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності.

Законом дозволяється дистанційна без відриву від виробництва підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.

Визначено, що інклюзивне навчання – система освітніх послуг, яка забезпечує реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами та їхню соціалізацію та інтеграцію в суспільство.