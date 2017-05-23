МОЗ схвалило підвищення норм електромагнітного випромінювання

Міністерство охорони здоров'я України схвалило підвищення норми гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання, що сприятиме якнайшвидшому впровадженню зв'язку четвертого покоління (4G) у нашій країні.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко на своїй сторінці у Facebook.

«Підписано і зареєстровано наказ Міністерства охорони здоров'я про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання. Норми електромагнітного випромінювання, затверджені ще в 1996 році, були однією з перешкод для впровадження 4G», - написав він.

За даними Данченка, це рішення дозволить українським операторам скоротити інвестиції в побудову сучасних мереж і зменшити кількість необхідних дозвільних документів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер із впровадження технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі перевірити на наявність корупційних ризиків постанову щодо розподілу радіочастот, підписання якої главою уряду відкриває шлях до проведення тендерів для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G в Україні.

За словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександра Животовського, найбільші вітчизняні мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» (бренд Vodafone) і lifecell домовилися про перерозподіл частот (рефармінг) в діапазоні 1800 МГц для впровадження в Україні зв'язку четвертого покоління в 2018 році.