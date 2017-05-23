За офіційною статистикою, в Україні - 5,5 тисячі ВІЛ-інфікованих підлітків

На сьогодні в Україні нараховується 5,5 тис. ВІЛ-інфікованих підлітків.

Про це повідомили учасники прес-конференції в УНІАН на тему: «Створення нової реальності: як підлітки змінюють світ вже сьогодні».

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Консультант з мобілізації підлітків БО «Об’єднання підлітків та молоді «Teenergizer» Альберт Сардарян зазначив, що для запобігання та протидії ВІЛ з 2004 по 2014 рік Глобальний фонд по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією фінансував спеціальні програми для підлітків.

«Але у 2015 році Глобальний фонд змінив модель фінансування, і вважалось, що держава має на себе взяти турботу про підтримку центрів для підлітків з ВІЛ, підтримку підлітків, які живуть з ВІЛ. Держава не змогла цього зробити. Фінансування Глобального фонду просто закрились. І наразі, на жаль, в Україні майже немає центрів, де нормально підтримують, надають психологічну та соціальну підтримку підліткам, які живуть з ВІЛ. Це є серйозною проблемою, бо їх потрібно весь час підтримувати. Вони мають весь час розуміти, що якщо їм важко, якщо їм набридло приймати терапію кожного дня, то поруч є хтось, хто може їм сказати: «Не робити дурниць і не відмовлятись від терапії», - наголосив Сардарян.

Він зазначив, що рік тому для того, аби підлітки не лишались наодинці зі своїми проблемами, була створена організація «Teenergizer».

«Так сталось, що коли дорослі не можуть взяти на себе відповідальність і якось змінити ситуацію, то це доводиться робити підліткам. Рік тому підлітками і для підлітків була заснована організація «Teenergizer» підлітками і для підлітками. За підтримки ЮНІСЕФ був розпочатий проект, основною метою якого було, перш за все, надати підтримку підліткам, які живуть з ВІЛ. Друге – створити групу ініціативних та активних підлітків, які б відстоювали та захищали свої права, навчити їх це робити. Завдяки цьому зараз у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Одесі та Кривому Розі - є 6 центрів, де допомагають підліткам, підтримують та навчають їх», - повідомив Сардарян.

За рік своєї діяльності «Teenergizer» провела велику кількість вебінарів, зустрічей, тренінгів, лекцій, підготувавши 173 активіста, які взяли участь у більш ніж 75 заходах, присвячених боротьбі з ВІЛ. За словами Сардаряна, вперше в Україні підлітки, котрі пройшли навчання, отримали соціальні замовлення від міської влади Полтави на проведення тренінгів з профілактики ВІЛ у навчальних закладах міста.

Він також повідомив, що за результатами діяльності організації було видано книгу «Чи може підліток змінити світ?». У книзі розповідається, зокрема, про роботу 17-річної Надії Дубчак – єдиного підлітка серед членів Координаційного комітету Міжнародної конференції з ВІЛ/СНІД, яка відбудеться наступного року, про досягнення активістів «Teenergizer» у робочих групах з підготовки заявки від України до Глобального фонду по боротьбі з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією.

Як повідомив активіст БО «Об’єднання підлітків та молоді «Teenergizer» Даніїл Столбунов, під час роботи над заявкою він та його колеги лобіювали інтереси підлітків та питання доступності соціально-психологічного супроводу ВІЛ-позитивних дітей та підлітків.

«Вперше в історії до написання цієї заявки були допущені самі підлітки. Я і моя колежанка представляли інтереси молодих людей в Україні… Нашим завданням було, щоб у цій заявці була окрема стаття в бюджеті – підлітки. Зараз вона там є. Ми все це контролюємо. Наші пропозиції були внесені у поточну версію заявки. Наше завдання виконане. Ми досягли мети», - сказав він.

Своєю чергою керівник Програми розвитку і здоров’я молоді ЮНІСЕФ Олена Сакович назвала гарним прикладом партнерства співпрацю між «Teenergizer», ЮНІСЕФ та органами влади.

«Я дуже рада, що між «Teenergizer» як молодою громадською організацією та ЮНІСЕФ, а також державними та іншими громадськими організаціями, відбулась дуже гарна співпраця. Є гарний приклад партнерства, коли організації різного рівня працюють разом заради спільної мети. У такій співпраці кожен з нас отримує якісь уроки. Від імені ЮНІСЕФ я хочу привітати «Teenergizer» з тими досягненнями, які у них вже є сьогодні, але ще багато попереду, беручи до уваги той старт, які вони мали», - сказала Сакович.