Парламент не змінив закону щодо рекламування послуг народної медицини

Верховна Рада України відправила на доопрацювання проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо вдосконалення регулювання реклами послуг народної медицини (цілительства), послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо)» (№4924).

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Як передає кореспондент УНІАН, не було необхідних 226 голосів і для ухвалення даного законопроекту в першому читанні, і в цілому як закону.

Депутати відправили законопроект на доопрацювання у профільний комітет.

Законопроектом пропонувалося скасувати вимогу озвучувати в рекламі на радіо реквізити сертифікатів, дозволів та ліцензій на послуги народної медицини (цілительства), а також послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку.

У пояснювальній записці до документу сказано, що «з огляду на те, що в коротких рекламних роликах на радіо таку інформацію неможливо запам’ятати та використати, що дратує аудиторію, доцільно скасувати відповідні вимоги до реклами послуг народної медицини (цілительства), послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо».