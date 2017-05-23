В Одеській та Івано-Франківській областях зросли показники захворюваності на кір

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у 2016 році вакцинацію отримали лише 45,5% дітей, ревакцинацію – 30,2%.

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Захворюваність на кір в Україні характеризується періодичною циклічністю. За останні 15 років відзначали 3 епідемічні підйоми кору з періодичними циклами у 5–6 років: у 2001, 2006 та 2012 роках. У ці роки захворюваність зростала у десятки і сотні разів. Під час епідемічного підйому у 2012 році було зареєстровано близько 13 тисяч випадків кору. У міжепідемічний період захворюваність знижувалась до спорадичних і поодиноких випадків: 105 – у 2015 році та 102 випадки у 2016 році.

У МОЗ пояснили, що складна епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір склалась внаслідок накопичення значного не вакцинованого прошарку серед населення.

Аналіз випадків захворювання виявив, що з 172 хворих 61 людина не отримала жодного щеплення проти кору, ще у 16 відсутні дані про щеплення, що також розцінюється як не щеплений контингент. Повністю щеплені відповідно до календаря лише 37 осіб, ще 58 – мають одне щеплення.

За оперативною інформацією з регіонів, вже у травні спостерігається зростання показників захворюваності на кір у Одеській та Івано-франківській областях. З початку року станом на 22 травня у Одеській області зафіксовано 114 підозри кору, з них 83 випадки отримали лабораторне підтвердження. Хоч за чотири перші місяці нинішнього року показник складав 8 випадків, і за аналогічний період минулого року захворюваність на кір не реєструвалась.

У Івано-Франківській області зареєстровано 7 спалахів захворюваності на кір. З початку року зафіксовано 279 звернень з підозрою на кір, 140 з них вже отримали лабораторне підтвердження.