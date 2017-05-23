В Україні впровадять медичний стандарт документування тортур чи нелюдського поводження

Мультидисциплінарна робоча група при МОЗ розроблює медичний стандарт документування катування чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, підґрунтям став Стамбульський Протокол – керівництво з ефективного розслідування та документування тортур та інших жорстоких покарань, що діє в міжнародній практиці.

Зусилля спрямовані на захист і повагу фундаментальних прав на життя, свободу і безпеку особистості. Людина не повинна піддаватися катуванню і нелюдському, жорстокому або принизливому поводженню в сім'ї та громадській сфері.

МОЗ бачить своє завдання у створенні умов, за яких відповідні державні органи отримають обґрунтовані та об’єктивні звіти медичних працівників при розслідувані випадків катування і нелюдського, жорстокого або принизливого поводження, адже від правильного документування залежить успіх розслідування.

Медичні працівники – основні виконавці правильного документування випадків тортур та інших видів жорстокого нелюдського поводження і покарання. Потурання катуванню та іншому жорстокому поводженню, як грубе порушення медичної етики, не повинні замовчуються лікарями через страх репресій з боку влади. Якісні звіти медичних фахівців можуть зробити революцію в розслідуванні катувань, тому дуже важливо не тільки розробити загальний стандарт документування таких випадків, але й навчити лікарів використовувати його.

«Україна, як держава, що є учасницею міжнародних договорів, взяла на себе зобов'язання вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти насильству і гарантувати доступність до якісного медичного обслуговування у відповідь на насильство кожному, в тому числі тим, що належать до вразливих груп населення, а також особам, які перебувають у конфлікті із законом», – наголошує Сергій Шум, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Судово-психіатрична експертиза».

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Стамбульський протокол визначає необхідні дії і експертизи медичного працівника, який вміє документувати різноманітні травми. Опис включає результати ретельного незалежного медичного (судово-медичного) і психіатричного обстеження і може розголошуватися виключно затриманому або його адвокату.

До складу мультидисциплінарної робочої групи увійшли представники Адміністрації Президента України, Омбудсмена, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, громадських організацій, міжнародні експерти та провідні медичні фахівці.