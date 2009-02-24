Народжувати дівчаток легше

Дослідження, проведене в ізраїльській лікарні "Бейлінсон" показало, що народжувати дівчаток набагато безпечніше, ніж хлопчиків, пише likar.info.

В ході наукової роботи було розглянуто дані про 66.387 пологів, прийнятих в лікарні за період 1996-2006 років, з них 34.364 це дані про народження немовлят чоловічої статі. Висновок такий: ускладнення при пологах трапляються набагато частіше при появі на світ хлопчиків.

"Плід чоловічої статі нерідко стає причиною вод, що рано відійшли, передчасних пологів і саме хлопчики складають основний контингент відділення для недоношених", - говорити доктор Ндр Меламед, голова дослідницького центру і лікар пологового відділення лікарні "Бейлінсон".

Дослідження показало, що при вагітності хлопчиком ризик передчасних пологів підвищується на 70%, ризик необхідності проведення кесаревого розтину підвищується на 10%, ризик необхідності використання вакууму - на 50%.

"Навіть коли ми прибрали всі чинники, пов`язані зі здоров`ям матері, - такі як важкий токсикоз, необхідність кесаревого розтину внаслідок цукрового діабету і т.п. - більшість проблемних пологів все одно пов`язані з хлопчиками. Крім того, просуваючись по родових шляхах у хлопчиків більше шансів застрягти, дівчатка "виходять" легше", - додає доктор Меламед.

Єдине в чому дівчаткам вдалося "обійти" хлопчиків - це народження "задом наперед". Тазове передлежання при народженні немовляти жіночої статі зустрічається в 3,8% випадків, чоловічої статі - 3,2% випадків.

"У нас немає пояснення цьому явищу, можливо це відбувається тому що дівчатка, як правило, менше важать", - говорить один з лікарів, що брали долю в дослідженні.

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