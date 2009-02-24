Відбілювання зубів небезпечне для шкіри та очей

Британські вчені стверджують, що деякі види процедур вибілювання зубів можуть становити небезпеку для очей та шкіри. Особливо шкідливо вибілювання за допомогою світлових ламп.

Виявляється, процедуру вибілювання емалі зубів за допомогою світлових ламп з ультрафіолетом можна порівняти з прийняттям сонячних ванн серед літнього дня без сонцезахисного крему.

У деяких випадках опромінювання від цих ламп в 4 рази більше, ніж при дії сонячних променів.

В результаті такої процедури вибілювання на шкірі і сітківці очей можлива поява опіків. Більш того, світлове вибілювання небезпечне й для емалі: на поверхні зубів можуть утворюватися борозенки, і зуби стають більш вразливими

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