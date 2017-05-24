На ліки для онкохворих виділено 397 млн грн, у країну поки доставлено лише на 41 млн грн - МОЗ

МОЗ та ПРООН в Україні повідомляють про стан закупівель за програмами закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих та закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.

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Відповідно до договору з МОЗ, ПРООН проводить закупівлі ліків та медичних виробів за 23 напрямами, зокрема за напрямами дорослої та дитячої онкології та онкогематології.

Станом на сьогодні, за програмою дорослої онкології завершено закупівлі по 92 лотах з 96 замовлених МОЗ. Загальна сума контрактів, з врахуванням витрат на логістику та на послуги з адміністрування закупівель, склала 213 млн грн, у той час як загальна сума виділених за програмою коштів складає 397 млн грн. Таким чином, завдяки міжнародним закупівлям вдалося зекономити рекордні 184 млн грн коштів державного бюджету, частина яких за рішенням МОЗ вже направлена на закупівлю додаткових ліків для онкохворих. На сьогодні в Україну вже доставлено препаратів на суму 41 млн грн.

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За програмою закупівлі препаратів для лікування дитячої онкології та онкогематології завершено закупівлі за 77 лотами з 94 на суму 118 млн грн. Проходить оцінка заявок за тендером на закупівлю медичних виробів за напрямом дитячої онкології та онкогематології. Загальна сума виділених коштів за програмою складає 353 млн грн. На сьогодні в Україну за даним напрямом вже завезено ліків на суму 82 млн грн.