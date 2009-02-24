Як врятуватися від нервової втоми

Ви повертаєтеся з роботи і відчуваєте себе як вичавлений лимон. Болить і голова, і очі, і спина, і навіть руки й ноги, хоча фізичною працею ви не займаєтеся.

Таке враження, що на вас воду возили. І вже за звичкою руки тягнуться до домашньої аптечки. Хочеться випити гарячого чаю, ліків і звалитися в ліжко. І немає гарантії того, що вам вдасться швидко заснути.

Як би парадоксально це не звучало, але розумова діяльність сама по собі не може втомити людину. Про це свідчать аналізи крові, яка проходить через мозок, коли людина знаходиться в активному стані: в ній відсутні токсини втоми, що наявні в крові фізично працюючої людини. У працівників розумової праці втома є результатом психічного і емоційного стану. Основну роль тут грають такі негативні емоції, як відчуття що в праці немає смислу , образа за те, що людину не цінують, неспокій через терміни виконання завдання, невпевненість у своїх силах і т.д.

Головною перешкодою на шляху плідної розумової діяльності часто є переконаність у тому, ніби вона вимагає напруги, інакше вона не може бути успішно виконана. Тому ми примушуємо свої м`язи робити зусилля, що анітрохи не допомагає нашому мозку в його діяльності. Хтось хмурить брови, хтось ходить або розгойдується в кріслі з напруженим обличчям, хтось стискає руки і т.д. Будь-яка марна розтрата енергії, а тим більше, її виснаження, тільки підсилює напругу.

Боротися з нервовою втомою можна тільки методом розслаблення. Втома має властивість накопичуватися з вражаючою швидкістю. Відпочинок , нехай навіть нетривалий, має величезну відновлювальну властивість.

Ваш новий девіз

Якщо уважно проаналізувати діяльність людського серця, яке виконує неймовірно велику фізичну роботу протягом всього життя, то виявляється, що воно працює не безперервно, а з чергуванням циклів напруги та відпочинку. При скороченні з частотою 70 ударів на хвилину серце на добу фактично працює тільки дев`ять годин. Сумарна ж тривалість його відпочинку складає п`ятнадцять годин.

Експериментально доведено, що людина, яка витрачає одну половину часу з кожної години на працю, а іншу — на відпочинок, може виконувати в 3-4 рази більший об`єм роботи, ніж у разі безперервної праці протягом тривалого відрізка часу.

Таким чином, вашим життєвим принципом повинен стати девіз: відпочивати, розслабляючись, якомога частіше, роблячи перерву в своїй основній роботі, пише mobus.

Мистецтво м`язового розслаблення повинне застосовуватися кілька разів протягом дня. Якою б не була ваша робота, змініть рід занять і знайдіть моменти для повного розслаблення всіх м`язів тіла. Розслабтеся, закрийте очі і подумайте про що-небудь приємне і підбадьорююче. Також потрібно привчити себе до розслаблення протягом декількох хвилин кожного разу перед їжею та сном.

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