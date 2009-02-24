Бельгійські вчені виявили ген, що протидіє розвитку раку.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Gazet van Antwerpen.

За даними видання, науковці з Лувенського університету та Фламандського інституту біотехнологій змогли виявити ген, який стримує розвиток раку у людей, мишей та фруктових мух. При цьому механізм діє також навпаки: при вилученні цього гену рак починає розвиватися.

Дослідники вважають можливим розвивати процедуру лікування через введення в організм людини гену, що стримує розвиток раку, для боротьби з цим захворюванням. Під час досліджень ген додавали до ракових клітин, які після цього припиняли розвиватися.