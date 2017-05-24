Штаб Ахметова оголосив про старт проекту з літнього оздоровлення дітей



Гуманітарний штаб Ріната Ахметова оголосив про старт проекту літнього оздоровлення дітей «Мирне літо – дітям Донбасу – 2017».

Читайте такожДіти з сірої зони отримають путівки в оздоровчі центри

За словами координатора штабу Римми Філь, проект реалізується вже третій рік.

«Штаб продовжує працювати на Донбасі. Рінат Ахметов поставив завдання максимально допомагати жителям Донбасу. Ми продовжимо допомагати дітям. Цей напрямок - один з найважливіших. Допомога дітям завжди була нашим пріоритетом. З перших днів збройного конфлікту ми допомагали з евакуацією, лікуванням, ліками, звичайно, і продуктова допомога. Сьогодні втретє стартував проект «Мирне літо дітям Донбасу». Він спрямований на те, щоб подарувати мирне літо нашим маленьким землякам», - сказала Філь.

Вона зазначила, що в рамках проекту 500 дітей Донбасу відпочинуть і пройдуть психологічне відновлення у трьох дитячих таборах.

«В таборах будуть працювати команди психологів, які пройшли навчання від штабу Ахметова за курсом «Травма війни». Психологи будуть проводити групові заняття, спрямовані на стабілізацію та поліпшення психоемоційного стану дітей, зниження тривожності, розвиток навичок комунікації та емпатії. У таборах для дітей прописана розважальна програма, вони зможуть знайти нових друзів. Емоційне розвантаження – дуже важливий фактор, для дітей, які живуть у постійній напрузі. І навіть якщо вони переїхали на мирні території, все одно мають всередині себе жах війни. Допомогти дітям подолати цю проблему, позбутися страхів постійних обстрілів, відпустити цей вантаж і рухатися вперед – наше першочергове завдання», - сказала Філь.

Вона підкреслила, що в цьому році розширена географія місць відпочинку дітей.

«Два з таборів розташовані на березі Азовського та Чорного моря, ще один – у лісі Святогірська. Перша зміна з 9 по 22 липня буде відпочивати в Святогорську Донецької області. Друга, з 18 по 31 липня, – на Чорному морі в Скадовську Херсонської області. І третя, з 8 по 21 серпня, – у Стрілецькому Херсонської області. Ми плануємо оздоровити 500 дітей Донбасу», – сказала Філь.

Вона акцентувала, що Гуманітарний штаб запрошує оздоровитися дітей віком 8-14 років, які проживають на непідконтрольній території та у сірій зоні, а також переселенців. Пріоритет буде надаватися дітям з багатодітних або неповних сімей.

«Проїзд до місць відпочинку батьки забезпечують самостійно. Перебування дітей в оздоровчих таборах здійснюється повністю за рахунок Гуманітарного штабу», - підкреслила Філь.

З повним переліком необхідних документів та умов участі в проекті можна ознайомитись на офіційному сайті Гуманітарного штабу.